I portici di Bologna patrimonio dell’umanità Unesco | è il 58° sito italiano Franceschini | “Risultato straordinario frutto di diplomazia”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Idisono stati iscritti nell’elenco di beni(World heritage list) dell’, diventando il 58esimoa ottenere questo riconoscimento. Lo ha deciso il Comitato per ilmondiale dell’agenzia culturale delle Nazioni Unite in corso a Fuzhou (Cina), e la notizia è stata annunciata dalla stessa agenzia attraverso un tweet. “Ancora una bella giornata per ilculturale nazionale”, commenta il ministro della Cultura Dario Francschini. “Con l’iscrizione dei ...

disono stati iscritti nella Lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. A renderlo noto via Twitter è la stessa agenzia Onu per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, accompagnando ..."Ancora una bella giornata per il patrimonio culturale nazionale: con l'iscrizione deidinella lista del patrimonio mondiale, dopo quella avvenuta sabato per Padova Urbs Picta e Montecatini grande città termale europea, sono tre i nuovi siti italiani riconosciuti dall'...I portici di Bologna sono stati nominati patrimonio dell'umanità dell'Unesco. Lo annuncia la stessa organizzazione.Nei dodici tratti promossi c'è anche il Treno della Barca. "Riconosciuta la particolarissima forma di spazio pubblico e privato a un tempo" ...