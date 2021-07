I portici di Bologna diventano patrimonio Unesco

GiuseppeConteIT : Complimenti a #Bologna, che con i suoi magnifici portici entra nella lista dei patrimoni dell’umanità dell'@UNESCO.… - Agenzia_Ansa : FLASH | Unesco, i portici di Bologna patrimonio dell'umanità #ANSA - CremoniniCesare : Da oggi i portici di #Bologna sono patrimonio dell’Umanità @UNESCO. Che meravigliosa notizia!! ???? Venite ad ammira… - pyskessa : RT @GiuseppeConteIT: Complimenti a #Bologna, che con i suoi magnifici portici entra nella lista dei patrimoni dell’umanità dell'@UNESCO. L'… - planbee_bz : RT @greenMe_it: I Portici di Bologna sono Patrimonio dell’umanità Unesco -

Ultime Notizie dalla rete : portici Bologna

La storia deididirappresentano un importante patrimonio architettonico e culturale per la città e ne sono simbolo insieme alle numerose torri. Non esiste al mondo ...- Ididiventano Patrimonio Unesco dell'umanità. Un riconoscimento inseguito per anni e che oggi è stato raggiunto . Ad annunciarlo è il sindaco Virginio Merola , una volta appresa la ...BOLOGNA (ITALPRESS) – I portici di Bologna diventano patrimonio dell’umanità Unesco. A dare la notizia è l’assessore alla Cultura del Comune, Matteo Lepore, condividendo sui social una foto che lo rit ...28/07/2021 14:20. I Portici di Bologna, un altro gioiello dell'Italia, diventano Patrimonio dell' Umanità.Lo ha annunciato l'Unesco.Paese ...