I portici di Bologna diventano “patrimonio dell’umanità”

(Di mercoledì 28 luglio 2021)non è solo Piazza Maggiore, la Torre degli Asinelli e quella Garisenda. Il capoluogo emiliano è fatto di strade e vicoli che si intersecano tra loro, dando vita a un meraviglioso ecosistema fatto di palazzi storici e monumenti. Tutti uniti da un cordone continuo di colonnati che affiancano le strade del centro città. Da Nord a Sud. Da Est a Ovest. Possono essere dipinti o variopinti, ma i turisti i cittadini non possono che essere affascinati dall’atmosfera che si respira sotto idi. E ora per la città arriva anche un importante riconoscimento simbolico: quei colonnati sono stati inseriti nell’elenco dei patrimoni ...

dariofrance : Anche #Bologna con i suoi meravigliosi portici da oggi è Patrimonio dell’Umanità @UNESCO. - SkyTG24 : I Portici di #Bologna sono stati nominati patrimonio dell'umanità dell' #Unesco Un pezzo del capoluogo dell’… - TgLa7 : #Unesco, portici di Bologna patrimonio dell'umanita' - BiancaCamacho97 : RT @Unibo: I portici di #Bologna sono patrimonio mondiale dell'umanità! Proprio oggi l'Unesco li ha ufficialmente inseriti nella lista! In… - BiancaCamacho97 : RT @comunebologna: I Portici di Bologna sono patrimonio UNESCO dell'umanità! ???? ?????? #Portici_di_Bologna #Bologna @UNESCO @ItalyatUNESCO h… -

Per il sindaco di Bologna Virginio Merola 'i portici sono i nostri ponti'. ROMA - 'Complimenti a Bologna che con i suoi magnifici portici entra nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'Unesco. L'Italia si conferma ogni giorno il luogo più ricco di bellezza al mondo!'. BOLOGNA (ITALPRESS) – I portici di Bologna sono patrimonio dell'umanità UNESCO.