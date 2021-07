I perché della condanna di Buzzi e Carminati: “Agire pubblico inquinato per anni, qualunque fosse il colore politico dell’amministrazione” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un’associazione a delinquere per “lucrare dal settore degli appalti pubblici” che ha “inquinato” le “scelte politiche” e “l’Agire pubblico” del Comune di Roma “persistemente e pesantemente”, con “metodi corruttivi pervasivi” e “per gran tempo”. È questa la motivazione con cui lo scorso 9 marzo i giudici della Corte d’appello di Roma hanno condannato nel processo d’appello-bis di “Mondo di mezzo” il ras delle cooperative Salvatore Buzzi (12 anni e 10 mesi) e l’ex Nar Massimo Carminati (10 anni). La condanna era arrivata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un’associazione a delinquere per “lucrare dal settore degli appalti pubblici” che ha “” le “scelte politiche” e “l’” del Comune di Roma “persistemente e pesantemente”, con “metodi corruttivi pervasivi” e “per gran tempo”. È questa la motivazione con cui lo scorso 9 marzo i giudiciCorte d’appello di Roma hannoto nel processo d’appello-bis di “Mondo di mezzo” il ras delle cooperative Salvatore(12e 10 mesi) e l’ex Nar Massimo(10). Laera arrivata ...

borghi_claudio : Sin da Agosto 2020 il nostro Pulungan stimava 300 bambini morti. Senza bisogno della variante delta!… - ladyonorato : Perché l’immunità, la salute pubblica, la difesa della vita non sono l’obiettivo né la vera preoccupazione. Il fine… - rubio_chef : L’assessore di #Voghera non deve essere tutelato, ma rinchiuso in carcere perché pericoloso. Chi lo difende è solo… - Dreaming_81 : RT @UnTemaAlGiorno: Sto bene da solo, ma non sono un solitario. Cerco gli altri per scelta, non per timore della solitudine. E scelgo #conC… - CinzyJei_07 : RT @LiaCapizzi: Del perchè non tutti conoscono Aldo Montano. E del perché il gossip lo ha fregato. Per essere a #Tokyo2020 ha nascosto un p… -

Ultime Notizie dalla rete : perché della Sotrovimab, accordo Ue per anticorpo monoclonale/ Arriva una delle 5 nuove cure Covid ...anni e un peso di almeno 40 kg) con Covid che non richiedono il supporto di ossigeno e sono a rischio di progredire verso forme gravi della malattia. A tal proposito ci sono novità importanti, perché ...

Mattarella "Covid limita libertà, non le leggi"/ "Vaccino o chiusure: dovere farlo" ... perché preferiscono dire: 'in casa mia non entra il virus ". Il rischio di chiusure e lockdown resta comunque all'orizzonte secondo il monito lanciato dal Presidente della Repubblica, " La pandemia ...

Covid: i pipistrelli si infettano ma non si ammalano, ecco perché Tiscali.it ...anni e un peso di almeno 40 kg) con Covid che non richiedono il supporto di ossigeno e sono a rischio di progredire verso forme gravimalattia. A tal proposito ci sono novità importanti,......preferiscono dire: 'in casa mia non entra il virus ". Il rischio di chiusure e lockdown resta comunque all'orizzonte secondo il monito lanciato dal PresidenteRepubblica, " La pandemia ...