I Maneskin le cantano ai No vax: «Siete come i terrapiattisti. Rifiutare il vaccino è da pazzi» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo l'annuncio del concerto al Circo Massimo il 9 luglio 2022, i Maneskin oggi rilasciano un'intervista a Luca Dondoni su La Stampa per parlare del loro impegno contro le discriminazioni di genere, partendo dalla clip di I Wanna Be Your Slave, ma anche dei vaccini e dei No vax: «Purtroppo c'è ancora tanta strada da fare e le persone Lgbt sono ancora molto discriminate, si tratta di un'ingiustizia che abbiamo vissuto anche sulla nostra pelle. Il video è un messaggio di sostegno e avendo la possibilità di parlare con un pubblico molto ampio dai piccoli gesti possono scaturire grandi risultati». Riguardo a Green Pass e vaccini la band di Monteverde non ha dubbi su con chi ...

