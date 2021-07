I 55 Vigili del fuoco al lavoro senza paura tra le fiamme e il fumo alla GioStyle (Di mercoledì 28 luglio 2021) Urgnano. Uno dei loro cori recita “Il pompiere paura non ne ha”. Martedì i Vigili del fuoco bergamaschi hanno dato – l’ennesima – dimostrazione che quelle non sono solo parole. In 55 hanno lavorato per una decina di ore tra le fiamme che hanno divorato uno dei magazzini di stoccaggio della GioStyle di Urgnano, azienda rinomata per la produzione di contenitori ermetici per alimenti, frigoriferi portatili e borse termiche. A bruciare sono state proprio un gran numero di borse termiche e ciotole di plastica, circa un migliaio in tutto, depositate in quello spazio in attesa di essere destinate ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Urgnano. Uno dei loro cori recita “Il pompierenon ne ha”. Martedì idelbergamaschi hanno dato – l’ennesima – dimostrazione che quelle non sono solo parole. In 55 hanno lavorato per una decina di ore tra leche hanno divorato uno dei magazzini di stoccaggio delladi Urgnano, azienda rinomata per la produzione di contenitori ermetici per alimenti, frigoriferi portatili e borse termiche. A bruciare sono state proprio un gran numero di borse termiche e ciotole di plastica, circa un migliaio in tutto, depositate in quello spazio in attesa di essere destinate ...

