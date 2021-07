“Ho pianto per Federica Pellegrini”: struggente confessione della conduttrice (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’amatissima conduttrice di Raiuno si lascia andare ad una confessione a cuore aperto e ammette di aver pianto per Federica Pellegrini. Federica Pellegrini fa piangere tutti. L’ultima finale olimpica della regina italiana, ma soprattutto le sue dichiarazioni nei confronti di Matteo Giunta, al suo fianco da anni come allenatore e, da qualche tempo anche come L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’amatissimadi Raiuno si lascia andare ad unaa cuore aperto e ammette di averperfa piangere tutti. L’ultima finale olimpicaregina italiana, ma soprattutto le sue dichiarazioni nei confronti di Matteo Giunta, al suo fianco da anni come allenatore e, da qualche tempo anche come L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

trappolapertopi : Sono io oppure sei tu, la donna che ha lottato tanto, perchè il brillare naturale dei suoi occhi non lo scambiasser… - sarabattaglia_7 : @FratellidItalia Non avete idea di quante persone under 40 si sono vaccinate per poter godere delle normali libertà… - Scatola_kubicA : RT @alone73x1: #AngoloPoetico #CasaLettori #buonaserata a tutti Sorriso sulle mie labbra. Speranza e orgoglio nelle mie pupille Passion… - arthurciuchino : RT @shawnewt_: ho pianto per molto meno - shawnewt_ : ho pianto per molto meno -