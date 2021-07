«Ho nuotato con il sorriso»: l’addio di Federica Pellegrini a Tokyo 2020 – Il video (Di mercoledì 28 luglio 2021) «È stato tutto molto bello, non si vedeva ma anche mentre nuotavo avevo il sorriso»: Federica Pellegrini ha parlato al termine della finale dei 200 stile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in cui si è piazzata settima. «Sono felice, è stata la finale che ho sentito più di tutte le altre. È stato un bel viaggio. Sì, il record del mondo è ancora mio ma penso che mancherà poco. Vent’anni di nuoto che si chiudono», le parole della Divina a Eurosport. E ancora. «Sono molto contenta della decisione presa in questi giorni definitivamente, penso sia il momento giusto e anche il modo giusto perché più importante di una ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 luglio 2021) «È stato tutto molto bello, non si vedeva ma anche mentre nuotavo avevo il»:ha parlato al termine della finale dei 200 stile alle Olimpiadi di, in cui si è piazzata settima. «Sono felice, è stata la finale che ho sentito più di tutte le altre. È stato un bel viaggio. Sì, il record del mondo è ancora mio ma penso che mancherà poco. Vent’anni di nuoto che si chiudono», le parole della Divina a Eurosport. E ancora. «Sono molto contenta della decisione presa in questi giorni definitivamente, penso sia il momento giusto e anche il modo giusto perché più importante di una ...

