“Ho detto no a Carlo Conti”. Tale e Quale Show, il clamoroso rifiuto del vip. Il motivo lascia tutti senza parole (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nei giorni scorsi Carlo Conti ha ufficializzato tutto il casto del programma ‘Tale e Quale Show’, che inizierà tra un paio di mesi. Ma non tutti hanno accettato la corte del conduttore Rai, che anzi ha subito un clamoroso no. E il diretto interessato ha rotto il silenzio in queste ore riferendo quali sono stati i motivi che lo hanno spinto a non accettare questa proposta, che per tanti altri è allettante ma che per quest’uomo è stata ritenuta non idonea al suo momento professionale. E non mancheranno le polemiche. Ecco il cast con i nomi dei partecipanti a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nei giorni scorsiha ufficializzato tutto il casto del programma ‘’, che inizierà tra un paio di mesi. Ma nonhanno accettato la corte del conduttore Rai, che anzi ha subito unno. E il diretto interessato ha rotto il silenzio in queste ore riferendo quali sono stati i motivi che lo hanno spinto a non accettare questa proposta, che per tanti altri è allettante ma che per quest’uomo è stata ritenuta non idonea al suo momento professionale. E non mancheranno le polemiche. Ecco il cast con i nomi dei partecipanti a ...

Advertising

sportli26181512 : Laudisa: 'Vlasic vuole il Milan ma lo Zenit è in pole. Ziyech l'alternativa': Carlo Laudisa, intervenuto sul suo ca… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Pre-summit Onu:principe Carlo, ottimismo da risposta globale: (ANSA) - ROMA, 28 LUG - 'Ciò che mi… - LucaGiarrettino : @CarloCalenda 'Una delle più grandi cazzate che abbiamo raccontato è che non si salvano i posti di lavoro, ma si sa… - ba_carlo : RT @SardegnaG: Si può salvare l'ulivo millenario di Cuglieri bruciato dal rogo dei giorni scorsi: lo ha detto il direttore dell'Orto botani… - Carlo_A_Macc : RT @paolavalenti29: sconvolta. Mio caro amico, 1°dose vax?? continui mal di testa da 40gg .Gli ho detto di non far l'altra dose e fare esame… -