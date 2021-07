Highlights Giorgi-Svitolina 4-6 4-6 | tennis femminile Tokyo 2020 VIDEO

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ilcon glidell’incontro tra Camilaed Elina, valido per i quarti di finale del torneo. Purtroppo si ferma ad un passo dal sogno medaglia la corsa dell’azzurra, costretta ad arrendersi alla più quotata. 6-4 6-4 il punteggio finale che spedisce in semifinale la giocatrice ucraina. Tuttavia,merita solo applausi per questa splendida settimana e per le emozioni che ha fatto vivere all’Italia. Di seguito le immagini salienti del match. SportFace.

Il video con gli highlights dell'incontro tra Camila Giorgi e Karolina Pliskova, valido per il terzo turno del torneo femminile a Tokyo 2020. Continua lo splendido percorso olimpico dell'azzurra, che questa mattina ... Il video con gli highlights dell'incontro tra Camila Giorgi e Elena Vesnina, valido per il secondo turno del torneo femminile a Tokyo 2020. Altra grandissima prestazione dell'azzurra che domina il match concedendo ... Il video con gli highlights dell'incontro tra Camila Giorgi ed Elina Svitolina, valido per i quarti di finale del torneo femminile a Tokyo 2020. Camila Giorgi saluta Tokyo 2020 arrendendosi ai quarti di finale non senza lottare contro l'ucraina Elina Svitolina. Un doppio 6-4 che interrompe il sogno medaglie ma non cancella quanto di buono most ...