(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPerparimaffronterà ildanel prossimo campionato di serie B. Il centrocampista finlandese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 con la, che in tarda mattinata ha ufficializzato il colpo attraverso i suoi canali ufficiali. Dopo due stagioni nel Sannio con una promozione in A e una repentina retrocessione, per il finlandese inizia una nuova avventura in Calabria in maglia amaranto agli ordini di Alfredo Aglietti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Hetemaj alla #Reggina, ora è ufficiale: ritroverà il ##Benevento da avversario ** - Max_Mogavero : Il #Benevento si ritroverà Hetemaj da avversario: Inzaghi strizza l’occhio al finlandese, ma alla fine a spuntarla… - citynowit : Il ringraziamento alla società giallorossa attraverso il proprio profilo Instagram - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: '#Hetemaj va alla #Reggina. Doppio colpo dell’#Ascoli. Tutte le trattative del giorno in… - Max_Mogavero : #Benevento, il saluto di Perparim Hetemaj: andrà alla #Reggina #serieb #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Hetemaj alla

Per il centrocampo, ormai tramontata l'ipotesi di un ritorno a Brescia di, ormai in procinto di accasarsiReggina, resta in pole - position Schiattarella del Benevento, ma il nodo della ...Ufficiale l'approdoReggina dell'esperto centrocampista Perparim: la nota del club amaranto Perparimè un nuovo calciatore della Reggina . Ufficiale il suo approdo in riva allo Stretto, ad ...Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Perparim Hetemaj. Il centrocampista, classe 1986, approda in riva allo Stretto a.La ripresa degli allenamenti nel centro sportivo di Torbole, che sarà la location consueta di lavoro per le Rondinelle, rappresenta l’inizio della seconda parte del precampionato per il Brescia. La sq ...