Gunpowder Milkshake | la recensione | il dessert al sangue è servito su Prime Video

MadMassit : Abbiamo visto in anteprima #GunpowderMilkshake con Karen Gillan e Lena Headey: la recensione @PrimeVideoIT… - badtasteit : La recensione di Gunpowder Milkshake, il film con #KarenGillan e #LenaHeadey che prova a ribaltare #JohnWick al fem…

Conanche Amazon Prime Video rimpolpa il suo catalogo con una nuova produzione che si inserisce nel solco di uno dei generi più gettonati degli ultimi anni ovvero l' action revenge, ..., la recensione Navot Papushado è tornato dopo 7 anni di silenzio per una missione più che per un film. Lui era stato regista nel 2013 del film israeliano Big Bad Wolves , una vera ...La recensione di Gunpowder Milkshake, il film action sopra le righe di Navot Papushado disponibile su Amazon Prime Video con Karen Gillian e Lena Headey. Colorato, folle, violento. Sono questi i tre a ...Tutto il setting da fumetto e i richiami a mondi sofisticati non fanno di Gunpowder Milkshake un John Wick femminile, la recensione ...