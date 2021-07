Gué Pequeno fa il bagno nel Prosecco, scoppia la polemica: “Sfregio e spreco alimentare” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Gué Pequeno fa il bagno nel Prosecco e posta il contenuto su Instagram. Il rapper si trovava a San Pietro di Feletto, in provincia di Treviso, dove le colline del Prosecco sono patrimonio dell’Unesco. Cosimo Fini ha visitato la cantina Il Colle e e il resort Ca’ Del Poggio nel quale ha soggiornato in una suite dotata di Jacuzzi. La vasca idromassaggio è stata riempita di Prosecco DOCG e Gué Pequeno ha documentato il suo bagno nel vino per poi postarlo sui social. Insieme al rapper c’era anche lo youtuber Sinaggagghiri. Gué Pequeno fa il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Guéfa ilnele posta il contenuto su Instagram. Il rapper si trovava a San Pietro di Feletto, in provincia di Treviso, dove le colline delsono patrimonio dell’Unesco. Cosimo Fini ha visitato la cantina Il Colle e e il resort Ca’ Del Poggio nel quale ha soggiornato in una suite dotata di Jacuzzi. La vasca idromassaggio è stata riempita diDOCG e Guéha documentato il suonel vino per poi postarlo sui social. Insieme al rapper c’era anche lo youtuber Sinaggagghiri. Guéfa il ...

tribuna_treviso : Dopo aver soggiornato all’Hotel Ristorante Ca’ del Poggio, il 40enne si è spostato presso la cantina della famiglia… - Consiglioveneto : Zanoni (Pd): “#Prosecco, produzione fuori controllo e aumento di sprechi. Vergognoso il bagno del rapper Guè Pequen… - Gazzettino : Guè Pequeno sulle colline Unesco: idromassaggio nella vasca piena di Prosecco Docg - RADIOEFFEITALIA : Gue' Pequeno - Mercy on Me (In sbatti) - alexdefenceless : RT @91MEDICVNE: non io che ascolto anche guè pequeno se ci sta frah quintale con lui -

