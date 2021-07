Gualtieri | piano per rimuovere 100mila veicoli trasporto abbandonati

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma – “Nelle strade di Roma ci sonoe c’è un fondo ad hoc da 11 milioni presso il ministero dell’Ambiente, inutilizzato. Proponiamo unstraordinario per rimuoverle dalla città che è in effetti, al momento, una discarica a cielo aperto”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto, presentando le linee guida del suo programma sulla mobilità sostenibile in una conferenza stampa nel suo comitato elettorale a Portonaccio.

