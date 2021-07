Grottaminarda | domani la cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Il Presidente del Consiglio Comunale di, Antonella Meninno, ha convocato una seduta ordinaria dell’assise per, giovedì 29 luglio alle ore 16,00 e per venerdì 30 luglio alle 18,00 in seconda convocazione. In entrambi i casi sarà rispettata l’ora di tolleranza. Il Consiglio Comunale si terrà, come di consueto, nella sala consiliare “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi con le modalità prescritte dal protocollo anti-contagio dal virus Sars Cov2, approvate dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari, e potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di ...