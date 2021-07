Green pass per scuola e trasporti | le ultime ipotesi in vista del nuovo decreto

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Si attende la giornata di domani 29 luglio 2021 quando, con tutta probabilità, sarà reso ufficiale unche disciplini l’utilizzo delper ie per la. Tante sono leal vaglio, bisognerà capire cosa deciderà Mario Draghi per tenere sotto controllo la situazione legata al Coronavirus che, a quanto pare, potrebbe peggiorare a causa della variante delta, già individuata in Italia e anche nel resto d’Europa. Sarà obbligatorio ilper tornare a? E ancora, per ...

borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - sbonaccini : Se Claudio Borghi ha un minimo di coerenza, manifestando domani contro il green pass, chiederà immediatamente le di… - Carolin70270912 : RT @BoriManuela: Ma sul treno o sull’autobus sarà preferibile avere il biglietto o il green pass? Chiedo per un mio amico risorsa!! - GabrieleIuvina1 : @bettasanlazzaro Esatto. Ora però mi chiedo se ci fosse un'alternativa al green pass o al vaccino. Mi pare che solu… -

Non è passata neanche una settimana dall'approvazione in Cdm del nuovo decreto sulche su Whatsapp iniziano già a circolare le prime truffe . L'avviso, e quindi la raccomandazione a scaricare i certificati unicamente tramite i canali ufficiali predisposti dal Governo, ...I silenzi degli altri Che io osservo mettendolo a confronto con le immagini delle manifestazioni di questi giorni contro i vaccini, ie la "dittatura sanitaria". Sono cambiati i tratti dei ...News scuola: bisognerà attendere ancora un po' prima di ricevere indicazioni certe su rientro a scuola, vaccini e Green Pass. Ecco tutti gli aggiornamenti. News scuola: in queste ore non si fa ...Ma a fronte di persone che non potranno accedere ad alcuni luoghi se sprovvisti di green pass, ce ne saranno anche altre che saranno esenti, per motivi specifici che vi andremo adesso a elencare. Inso ...