Green pass per scuola e trasporti, il governo rinvia il decreto (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il provvedimento per l’obbligo su navi e treni sarà esaminato la prossima settimana sulla base dei dati Leggi su corriere (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il provvedimento per l’obbligo su navi e treni sarà esaminato la prossima settimana sulla base dei dati

Advertising

borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - sbonaccini : Se Claudio Borghi ha un minimo di coerenza, manifestando domani contro il green pass, chiederà immediatamente le di… - valeriobello8 : @Corriere In questo momento ci sono DUE navi scafiste delle ong la Sea Watch 3 e la Ocean Viking davanti le coste L… - Fusillide : RT @ritadallachiesa: Stamattina sono andata a fare le analisi del sangue in una clinica romana. All’ingresso mi e’ stato chiesto il green… -