Green pass obbligatorio per treni, aerei e navi: il piano del Governo (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’effetto “Green pass” – come è stato già ribattezzato – si fa sentire forte e chiaro: da quando il Presidente del Consiglio Draghi in conferenza stampa ne ha ufficializzato l’obbligatorietà per una serie di attività, definendo con chiarezza il perimetro, stiamo assistendo a un vero e proprio boom di prenotazioni. Insomma, è ufficialmente partita la corsa al vaccino con Lazio e Lombardia tra le regioni che sembrano aver recepito con maggior convinzione il messaggio del Premier. Risultato? La campagna vaccinale, finita pericolosamente in una fase di stanca, sembra essersi rianimata, con l’esecutivo, forte del successo, pronto ad alzare ancora ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’effetto “” – come è stato già ribattezzato – si fa sentire forte e chiaro: da quando il Presidente del Consiglio Draghi in conferenza stampa ne ha ufficializzato l’obbligatorietà per una serie di attività, definendo con chiarezza il perimetro, stiamo assistendo a un vero e proprio boom di prenotazioni. Insomma, è ufficialmente partita la corsa al vaccino con Lazio e Lombardia tra le regioni che sembrano aver recepito con maggior convinzione il messaggio del Premier. Risultato? La campagna vaccinale, finita pericolosamente in una fase di stanca, sembra essersi rianimata, con l’esecutivo, forte del successo, pronto ad alzare ancora ...

