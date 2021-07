Green pass obbligatorio per scuola e trasporti, il nuovo decreto (Di mercoledì 28 luglio 2021) È sempre alta tensione tra governo e maggioranza sui temi sul tavolo che precedono l’entrata in vigore del semestre bianco. Il premier Draghi ha rinviato la riforma della concorrenza che dovrebbe slittare a settembre anche per non mettere troppa carne al fuoco ma ci sono ancora diversi fronti aperti. Giovedì in Consiglio dei ministri è previsto, secondo quanto si apprende, l’approdo di un nuovo decreto sulla scuola e sui trasporti che dovrebbe estendere l’utilizzo del Green pass ai viaggi a lunga percorrenza e stringere le maglie sull’obbligo che il personale e i professori siano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) È sempre alta tensione tra governo e maggioranza sui temi sul tavolo che precedono l’entrata in vigore del semestre bianco. Il premier Draghi ha rinviato la riforma della concorrenza che dovrebbe slittare a settembre anche per non mettere troppa carne al fuoco ma ci sono ancora diversi fronti aperti. Giovedì in Consiglio dei ministri è previsto, secondo quanto si apprende, l’approdo di unsullae suiche dovrebbe estendere l’utilizzo delai viaggi a lunga percorrenza e stringere le maglie sull’obbligo che il personale e i professori siano ...

