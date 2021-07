Green pass obbligatorio in Italia: nuove strette in arrivo e nuove proteste (Di mercoledì 28 luglio 2021) Prosegue la campagna di vaccinazione. Dopo l’annuncio del premier Draghi sul Green pass, corsa alle prenotazioni, soprattutto tra i giovani: 124 mila under 50 vaccinati nell’ultima settimana. Figliuolo ieri ha dichiarato: «A fine luglio vaccinati 60% degli over 12. Immunizzare i giovani blocca virus e evita loro rischi». Intanto potrebbero arrivare nuove strette , l’ipotesi del Governo: ‘Green pass obbligatorio sui mezzi a lunga percorrenza‘. E le proteste delle associazioni di categoria continuano. Green ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Prosegue la campagna di vaccinazione. Dopo l’annuncio del premier Draghi sul, corsa alle prenotazioni, soprattutto tra i giovani: 124 mila under 50 vaccinati nell’ultima settimana. Figliuolo ieri ha dichiarato: «A fine luglio vaccinati 60% degli over 12. Immunizzare i giovani blocca virus e evita loro rischi». Intanto potrebbero arrivare, l’ipotesi del Governo: ‘sui mezzi a lunga percorrenza‘. E ledelle associazioni di categoria continuano....

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Attenzione alla truffa sul Green Pass che gira su Whatsapp, parte tutto da un finto messaggio La truffa che sta girando in questi giorni su Whatsapp e che riguarda il Green pass in realtà non è del tutto una novità, ma con l' estensione dell'obbligo del lasciapassare verde a numerosi altri locali ed attività pubbliche previsto dal decreto Covid del governo Draghi, ...

Noja ha (quasi) ragione sui numeri dei vaccini in Africa ... di Italia Viva, ha commentato dal suo account Facebook la posizione di coloro che si oppongono all'uso del green pass come requisito obbligatorio per accedere a bar, ristoranti, fiere e altri eventi ...

Green pass obbligatorio dal 6 agosto per treni, aerei, navi: il piano del governo Corriere della Sera Sileri, se crescono contagi il green pass va esteso "Il green pass va utilizzato su misura. Se cresceranno i contagi a dispetto dei vaccinati, allora andrà esteso anche il green pass". Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera il sottosegretar ...

Green pass, Giacobbe (Pd): Servono regole chiare per italiani all’estero Con una lettera indirizzata al ministro della Salute Roberto Speranza il senatore del Pd eletto all’estero Francesco Giacobbe pone l'accento sull'accessibilità al "Green Pass" per tutti i nostri ...

