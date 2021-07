Green pass | non dirò la mia | lo ha già fatto chi ha capito cosa sia la vera libertà

Advertising

borghi_claudio : GREEN PASS E VACCINI: GIÙ LE MANI DAI MINORENNI - Claudio Borghi e Barbara Balanzoni - borghi_claudio : Massimo Cacciari, Giorgio Agamben - A proposito del decreto sul 'green pass' - borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s… - antonx88319831 : Dite un po' il green pass dura 9mesi dall'ultima vaccinazione questo vorrebbe dire che per rinnovarlo dovremo fare… - zazoomblog : Green Pass J-Ax contro Eric Clapton: “Non gli è ancora scesa la ‘cocaine’. Le sue stronzte sono irresponsabili” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Argomenti Almanacco dell'innovazione Saluteobbligatorio anche per lavorare in ospedale?Saluteobbligatorio anche per lavorare in ospedale?Il calendario di Biella Estate 2021 propone per il mese di agosto, con ingresso gratuito, sette appuntamenti con Cinema Sotto le Stelle. La location sarà il Chiostro di San Sebastiano, con 100 posti a ...Prima però vorrei aggiungere una cosa: sono per estendere il green pass a ogni ambito dell’essere: green pass per fare l’amore, green pass per pensare, green pass per sorridere, green pass per votare, ...