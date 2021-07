Green pass, la ministra Messa: “Potrebbe aiutare per tornare in presenza in Università. L’unica strada che abbiamo oggi è il vaccino” (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’introduzione del Green pass per tornare in presenza negli atenei “Potrebbe aiutare”. A dirlo è stata Maria Cristina Messa, ministra dell’Università e della Ricerca, a margine dell’inaugurazione del Chemistry Interdisciplinary Project (ChIP), il nuovo padiglione destinato alla chimica dell’Università degli studi di Camerino. “Raccomando e sollecito tutto il mondo universitario e i giovani, a riprendere in presenza le lezioni – ha detto – Garantire la presenza vuol dire anche garantire la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’introduzione delperinnegli atenei “”. A dirlo è stata Maria Cristinadell’e della Ricerca, a margine dell’inaugurazione del Chemistry Interdisciplinary Project (ChIP), il nuovo padiglione destinato alla chimica dell’degli studi di Camerino. “Raccomando e sollecito tutto il mondo universitario e i giovani, a riprendere inle lezioni – ha detto – Garantire lavuol dire anche garantire la ...

