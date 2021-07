Green Pass e obbligo vaccinale, Floridia: “Non sono le priorità per la riapertura delle scuole” [VIDEO] (Di mercoledì 28 luglio 2021) La sottosegretaria all'Istruzione, Barbara Floridia, a Orizzonte Scuola Tv, parla in vista del ritorno in classe previsto per settembre: "Green Pass e obbligo vaccinale non devono essere subordinati alla riapertura delle scuole. Il Comitato Tecnico Scientifico, nelle sue indicazioni al governo, è stato molto chiaro: "Prioritario è il ritorno alla scuola in presenza". L'articolo Green Pass e obbligo vaccinale, Floridia: “Non sono le ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 luglio 2021) La sottosegretaria all'Istruzione, Barbara, a Orizzonte Scuola Tv, parla in vista del ritorno in classe previsto per settembre: "non devono essere subordinati alla. Il Comitato Tecnico Scientifico, nelle sue indicazioni al governo, è stato molto chiaro: "Prioritario è il ritorno alla scuola in presenza". L'articolo: “Nonle ...

