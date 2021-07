Green pass, consigliere comunale della Lega a Firenze: “Cominciò così anche lo sterminio degli ebrei” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Green pass? “Cominciò così anche lo sterminio degli ebrei“. Il folle paragone del consigliere comunale della Lega a Firenze, Andrea Asciuti, è contenuto in una dichiarazione alla stampa pubblicata sul sito-web del capoluogo toscano, in cui il politico ribadisce la propria contrarietà al vaccino anti-Covid e promette battaglia: “Le tenebre non hanno ancora vinto”. La nota prende il via da una riflessione di Primo Levi: “Non iniziò con le camere a gas. Non iniziò con i forni ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 luglio 2021)? “lo“. Il folle paragone del, Andrea Asciuti, è contenuto in una dichiarazione alla stampa pubblicata sul sito-web del capoluogo toscano, in cui il politico ribadisce la propria contrarietà al vaccino anti-Covid e promette battaglia: “Le tenebre non hanno ancora vinto”. La nota prende il via da una riflessione di Primo Levi: “Non iniziò con le camere a gas. Non iniziò con i forni ...

