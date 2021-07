Grandi città al voto il 3 ottobre | si attende l’ufficialità

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 28 luglio 2021) La data del 3è quella indicata per le prossime elezioni amministrative. È infatti in corso la trattativa per anticipare la tornata elettorale inizialmente ipotizzata per il 10. Le prossime elezioni comunali porteranno a scegliere il sindaco di 15 capoluoghi di provincia e sei capoluoghi regionali. Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese spinge per indicare come data quella di domenica 3, e non quella del 10. Il timore è una nuova ondata di contagi post-estate. Se dovesse essere scelta la data del 3per andare alle urne e scegliere i nuovi sindaci diimportanti ...