Grande Fratello Vip 6: l'edizione dei grandi ritorni? Ecco quale ex gieffina sarebbe pronta a varcare la porta rossa (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lo ribadiamo: in questi giorni fioccano le notizie relative al cast del Grande Fratello Vip 6 e l'ultima riguarderebbe una ex fiamma del reality, ovvero Raffaella Fico. Secondo quanto riportato da Fanpage, una fonte avrebbe affermato che la Fico è una probabile concorrente della prossima edizione del reality. Ma Raffaella Fico non sarebbe l'unica in questa lista di rumors, troviamo anche i nomi di Totò Schillaci, Pamela Prati (già anticipato qualche settimana fa da Bubino Blog dopo alcune dichiarazioni della donna) e Raz Degan. Come dicevamo, la Fico è una vecchia fiamma del programma. La showgirl, infatti, fu una ...

zorzando6 : RT @omamma13: Ah quindi adesso gli stronzi sono diventati Stefania e Tommaso… A voi il grande fratello ha fottuto la testa, ma assai pure… - Ggmar00 : RT @accforstefy: Possiamo preferirne una o due su tutte ma la verità è che le donne sono sempre state superiori agli uomini durante il Gran… - KRISKSB : @1f6eed3c8c1c4e4 Indovina!!! Certo non gli sponsor del Grande Fratello!!! ?? - flamanc24 : RT @valeagle17: I mondiali come il Grande Fratello. I casting servono per entrare ?? - Gio_Iris : @barbarab1974 Ma chi sono? La rubrichetta medica della rivista 'Chi'? Passano il tempo in attesa del prossimo Grande Fratello ?? -