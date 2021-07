Grande cultura a piccolo budget: l’esempio de L’Augusta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lucca, 28 lug – Oltre ottocento partecipanti in sei conferenze, sei libri presentati, duecento copie vendute e poi ventiquattro ospiti, fra i quali Marcello Veneziani, Vittorio Feltri, Stefano Zecchi, Daniele Capezzone, Toni Capuozzo, Francesco Borgonovo, Antonio Rapisarda, Gian Micalessin, Nicola De Felice. Sono questi i numeri, e i nomi, del festival culturale L’Augusta – la Fortezza delle Idee, che si è chiuso ieri a Lucca. L’Augusta, un piccolo miracolo culturale “L’Augusta è stata un successo – ha dichiarato il presidente dell’omonima associazione, Iacopo Di Bugno – in termini di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lucca, 28 lug – Oltre ottocento partecipanti in sei conferenze, sei libri presentati, duecento copie vendute e poi ventiquattro ospiti, fra i quali Marcello Veneziani, Vittorio Feltri, Stefano Zecchi, Daniele Capezzone, Toni Capuozzo, Francesco Borgonovo, Antonio Rapisarda, Gian Micalessin, Nicola De Felice. Sono questi i numeri, e i nomi, del festivalle– la Fortezza delle Idee, che si è chiuso ieri a Lucca., unmiracolole “è stata un successo – ha dichiarato il presidente dell’omonima associazione, Iacopo Di Bugno – in termini di ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande cultura Addio a Roberto Calasso, deus ex machina di Adelphi ...che ha vissuto di cultura come creazione artistica scevra dalle logiche puramente mercantiliste, come amore per la bellezza, come ideale di forza e mai di debolezza. Che è invece un po' il grande ...

Roberto Calasso, un rivoluzionario della dieta culturale degli italiani ...cultura reazionaria, comunque anti - moderna. Entrarono finalmente in contatto con i grandi autori perseguitati dalla 'lingua di legno' del potere comunista. Il formidabile epistolario della grande ...

Grande cultura a piccolo budget: l’esempio de L’Augusta Il Primato Nazionale Roberto Calasso, un rivoluzionario della dieta culturale degli italiani Adelphi nasce come atto di protesta e decolla con un atto di insubordinazione, la sua scomparsa costituisce una gravissima perdita ...

Arte, musica, cultura del cibo ed artigianato di Parma a portata di click Arte, musica, cultura del cibo ed artigianato di Parma a portata di click - Grazie alla collaborazione tra Comune di Parma e Google Arts & Culture, la città ducale approda in uno spazio virtuale, la p ...

