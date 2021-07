Gran Bretagna toglie l’obbligo di quarantena ai vaccinati in arrivo da Ue e Usa. Tokyo, altri 3mila casi: record da inizio pandemia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Per viaggiare da Europa o Stati Uniti verso la Gran Bretagna non sarà più necessaria la quarantena precauzionale nel caso in cui ci si sia sottoposti al ciclo completo dei vaccini. Con la nuova ondata di contagi legati alla variante Delta che sta conoscendo una discesa costante e la decisione di eliminare ogni restrizione dal 19 luglio, il governo di Boris Johnson ha deciso di compiere un ulteriore step per tornare alla normalità nel Paese, per la gioia dei viaggiatori e degli operatori nel comparto del turismo. Proteste, invece, arrivano dall’opposizione Labour, secondo la quale abbassare la guardia è ancora troppo rischioso. In termini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Per viaggiare da Europa o Stati Uniti verso lanon sarà più necessaria laprecauzionale nel caso in cui ci si sia sottoposti al ciclo completo dei vaccini. Con la nuova ondata di contagi legati alla variante Delta che sta conoscendo una discesa costante e la decisione di eliminare ogni restrizione dal 19 luglio, il governo di Boris Johnson ha deciso di compiere un ulteriore step per tornare alla normalità nel Paese, per la gioia dei viaggiatori e degli operatori nel comparto del turismo. Proteste, invece, arrivano dall’opposizione Labour, secondo la quale abbassare la guardia è ancora troppo rischioso. In termini ...

lofioramonti : Gli inglesi (governo conservatore) introducono una tassa sulle merendine, suffragata da dati scientifici, per finan… - Agenzia_Ansa : Niente più quarantena precauzionale per chi viaggia in Gran Bretagna da Ue e Usa a patto che abbia già ricevuto il… - Adnkronos : Covid, in #GranBretagna contagi in calo per sesto giorno consecutivo. - Loredanataberl1 : RT @iofausto: Gran Bretagna, il crollo dei contagi che gli esperti faticano a spiegare - AnnamariaBriola : RT @GuidoDeMartini: ???? AVEVANO DETTO: DOPO IL 19 LUGLIO (“FREEDOM DAY”) SARÀ UNA CATASTROFE ???? ?? INVECE ?? In Gran Bretagna, contagi più che… -