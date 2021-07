GP Ungheria, Kubica sull'Alfa Romeo per le FP1 al posto di Raikkonen (Di mercoledì 28 luglio 2021) Robert Kubica tornerà dentro l'Alfa Romeo F1 nel weekend di Budapest, dove domenica 1 agosto è in programma il GP Ungheria . Il polacco prenderà parte alle FP1 sulla C41 di Kimi Raikkonen. Sensazione ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roberttornerà dentro l'F1 nel weekend di Budapest, dove domenica 1 agosto è in programma il GP. Il polacco prenderà parte alle FP1a C41 di Kimi. Sensazione ...

Advertising

dinoadduci : GP Ungheria, Kubica sull’Alfa Romeo per le FP1 al posto di Raikkonen - CorriereQ : GP Ungheria, Kubica sull’Alfa Romeo per le FP1 al posto di Raikkonen - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: F1 Ungheria, Robert Kubica nelle FP1 sull’Alfa Romeo al posto di Kimi Raikkonen - Foodef11 : GP Ungheria, Kubica sull’Alfa Romeo per le FP1 al posto di Raikkonen - FormulaPassion : #F1 | Ancora un cambio di formazione per l'Alfa Romeo nel venerdì: Robert Kubica sostituirà Kimi Raikkonen… -