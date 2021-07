Governo: approvata proposta Piano transizione ecologica (2) (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) - Il documento, si legge in una nota, intende fornire un inquadramento generale della strategia per la transizione ecologica, dare un quadro concettuale che accompagni gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e promuovere una riflessione su questi temi di grande impatto culturale, tecnologico e socio-economico. Il Piano contiene l'individuazione degli obiettivi generali, del percorso metodologico e dei target da raggiungere. Individua un primo set di indicatori, condivisi anche a livello internazionale ed europeo, che costituiranno il riferimento essenziale per la valutazione delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) - Il documento, si legge in una nota, intende fornire un inquadramento generale della strategia per la, dare un quadro concettuale che accompagni gli interventi delnazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e promuovere una riflessione su questi temi di grande impatto culturale, tecnologico e socio-economico. Ilcontiene l'individuazione degli obiettivi generali, del percorso metodologico e dei target da raggiungere. Individua un primo set di indicatori, condivisi anche a livello internazionale ed europeo, che costituiranno il riferimento essenziale per la valutazione delle ...

