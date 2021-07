Gli italiani vogliono il referendum sull’eutanasia. Tra mille disagi raccolte già 250mila firme. Esulta Cappato: “Straordinaria partecipazione” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Contro tutto e tutti – nel vero senso della parola – vola la raccolta firme per il referendum sull’eutanasia. Proprio oggi è stata sfondata la soglia delle 250mila firme, raccolte in tutta Italia dal Comitato promotore iniziata il 17 giugno. Un traguardo arrivato prima delle stesse attese degli organizzatori che sono chiamati, entro settembre, a sfondare le 500 mila sottoscrizioni necessarie per indire il referendum. A permettere ciò, sottolinenano i promotori in un comunicato, è “l’impegno di oltre 10mila persone che si sono prestate in modo volontario e a quasi 2000 tra ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Contro tutto e tutti – nel vero senso della parola – vola la raccoltaper il. Proprio oggi è stata sfondata la soglia dellein tutta Italia dal Comitato promotore iniziata il 17 giugno. Un traguardo arrivato prima delle stesse attese degli organizzatori che sono chiamati, entro settembre, a sfondare le 500 mila sottoscrizioni necessarie per indire il. A permettere ciò, sottolinenano i promotori in un comunicato, è “l’impegno di oltre 10mila persone che si sono prestate in modo volontario e a quasi 2000 tra ...

