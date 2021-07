Gli auguri di Vasco Rossi a papà Carlino | “La sua morte | il primo grande dolore”

Advertising

Quirinale : Sono molto grato alle concittadine e ai concittadini che oggi hanno voluto cortesemente rivolgermi - con lettere, m… - annatrieste : A Napoli l'onomastico è più importante del compleanno perché il giorno in cui nasci decide immancabilmente a quale… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie oggi 80 anni e resta il più amato dagli italiani. E da Toky… - l0velyh0stage : RT @zynfairy: FATE GLI AUGURI A SALLY @cherryxsally - Giulicat1512 : @BrancaRossana @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli auguri

Il Maestro Riccardo Muti compie oggi 80 anni , e il presidente della Regione Emilia - Romagna, Stefano Bonaccini,invia un messaggio di. 'Il Maestro Muti è una persona di sensibilità straordinaria, messaggero di bellezza, in Italia e nel mondo, che ogni giorno ci rende orgogliosi del fatto che abbia ...Buon compleanno'! Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi per fareal direttore d'orchestra italiano Riccardo Muti che oggi, 28 luglio 2021, compie 80 anni.Tragedia sfiorata questa mattina in una delle zone residenziali più trafficate della città a causa di una fortuita sequenza di eventi. Incidente all’angolo fra Viale Strasburgo e via Ingegneros L’inci ...Da sempre convinto che le Università siciliane debbano essere fucina della migliore progettualità per far progredire l’Isola, gli auguro buon lavoro certo che, sotto la sua guida, l’Ateneo di Palermo ...