Gkn | 40 ambulanze a sirene spiegate davanti alla fabbrica di Campi Bisenzio in solidarietà ai lavoratori licenziati | il video

(Di mercoledì 28 luglio 2021)Gkn di, in provincia di Firenze, dove ieri sera, martedì 27 luglio, gli operatori dellehanno voluto manifestare il loro sostegno ai 422con una mail dmultinazionale. In tutto si sono ritrovateallo spiazzale, tra gli applausi dei, 40per fare sentire la vicinanza agli operai. Subito dopo, i volontari della protezione civile di Anpas Toscana hanno preparato una ...

Continua la lotta degli operai delladi Campi Bisenzio, oltre 500 persone lasciate a casa con l'invio di una email. Ormai sono passate quasi tre settimane, ma la macchina dell'affetto e della solidarietà non si è mai ...Oltre 40delle Pubbliche assistenze toscane hanno manifestato questa sera davanti alla sede delladi Campi Bisenzio. L'iniziativa è organizzata dalle Pubbliche assistenze di Signa, Campi Bisenzio ...Ieri sera 27 luglio le Pubbliche Assistenze del territorio e l’Anpas hanno portato i propri mezzi, non in servizio per le emergenze, davanti ai cancelli per abbracciare con il s ...L'abbraccio della ambulanze per lavoratori e lavoratrici della Gkn. Oltre 40 ambulanze delle Pubbliche assistenze toscane hanno manifestato ieri sera davanti alla sede della Gkn di Campi Bisenzio.