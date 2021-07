Giustizia: Conte, l’Avvocato del popolo difende i privilegi dei magistrati. Si obbligatorietà azione penale, no fissazione priorità reati dal Parlamento (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'avvocato del popolo dunque si schiera per conservare privilegi e discrezionalità dei magistrati che , a loro arbitrio, possono individuare i reati da perseguire secondo la loro giudizio assoluto, mentre sarebbe molto più corretto e democratico che le priorità fossero fissate dal Parlamento L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'avvocato deldunque si schiera per conservaree discrezionalità deiche , a loro arbitrio, possono individuare ida perseguire secondo la loro giudizio assoluto, mentre sarebbe molto più corretto e democratico che lefossero fissate dalL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

petergomezblog : Riforma della giustizia, Conte: “Non voglio neppure considerare l’ipotesi in cui non venga modificato il testo” - Linkiesta : Il compromesso demo-populista sulla giustizia tra Letta e Conte Il segretario del Pd, a differenza di Berlusconi,… - davidefaraone : Sono circa 1000 gli emendamenti alla riforma del processo penale che il M5S ha depositato in commissione giustizia… - Ardito65330980A : RT @w_rizzetto: Al netto di come la si pensi sul tema #Giustizia ecco come il sempre dipinto “corretto”, “istituzionale”, “responsabile” ma… - LamantiaLa : Giustizia, vertice della maggioranza con Cartabia. Salvini: “Accettiamo proposte da Draghi, non da M5s”. Conte: ‘… -