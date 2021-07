Giuseppe De Donno: trovato morto il medico del plasma iperimmune (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ieri si è suicidato l’ex primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, Giuseppe De Donno: il primo ad iniziare la cura del Covid con le trasfusioni di plasma iperimmune Nella giornata di ieri, martedì 27 luglio 2021, è morto all’età di 54 anni l’ex primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, Giuseppe De Donno. L’uomo si è suicidato nella sua abitazione di Curtatone. All’inizio della pandemia il dottor Giuseppe De Donno fu tra i primi ad iniziare la cura del Covid con le trasfusioni di ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ieri si è suicidato l’ex primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova,De: il primo ad iniziare la cura del Covid con le trasfusioni diNella giornata di ieri, martedì 27 luglio 2021, èall’età di 54 anni l’ex primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova,De. L’uomo si è suicidato nella sua abitazione di Curtatone. All’inizio della pandemia il dottorDefu tra i primi ad iniziare la cura del Covid con le trasfusioni di ...

