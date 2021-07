Giornalisti che fanno i postini. Politici che alimentano le bufale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Al direttore - “Il magistrato che scambia il suo seggio con un palco da comizio cessa di essere magistrato” (Piero Calamandrei).Michele Magno Corollario: il giornalista che scambia la sua professione con quella del postino cessa di essere un giornalista e inizia a essere qualcosa di molto simile a una buca delle lettere. Guardare per credere il modo in cui i grandi giornali continuano a raccontare l’incredibile disastro combinato dalla procura di Milano sul caso Eni senza rendersi conto che per risolvere i problemi nella magistratura il problema non è quasi mai la mela ma è quasi sempre l’albero. Al direttore - Secondo gli ultimi dati del Centro studi di Confindustria l’economia ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Al direttore - “Il magistrato che scambia il suo seggio con un palco da comizio cessa di essere magistrato” (Piero Calamandrei).Michele Magno Corollario: il giornalista che scambia la sua professione con quella del postino cessa di essere un giornalista e inizia a essere qualcosa di molto simile a una buca delle lettere. Guardare per credere il modo in cui i grandi giornali continuano a raccontare l’incredibile disastro combinato dalla procura di Milano sul caso Eni senza rendersi conto che per risolvere i problemi nella magistratura il problema non è quasi mai la mela ma è quasi sempre l’albero. Al direttore - Secondo gli ultimi dati del Centro studi di Confindustria l’economia ...

