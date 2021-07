Giochi Gratis Agosto 2021 annunciati (Di mercoledì 28 luglio 2021) Come ogni mese sono stati annunciati i Giochi Gratis di Agosto 2021, riservati a tutti gli abbonati per le varie piattaforme, scopriamo insieme di cosa si tratta. Giochi Gratis PlayStation Plus Partiamo dai Giochi PlayStation Plus, i quali saranno disponibili a partire dalla prima settimana di Agosto 2021 e sono: Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4) Tennis World Tour 2 (PS4) Hunter’s Arena Legends (PS5) Avete dunque ancora una settimana circa di tempo per riscattare i Giochi ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 28 luglio 2021) Come ogni mese sono statidi, riservati a tutti gli abbonati per le varie piattaforme, scopriamo insieme di cosa si tratta.PlayStation Plus Partiamo daiPlayStation Plus, i quali saranno disponibili a partire dalla prima settimana die sono: Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4) Tennis World Tour 2 (PS4) Hunter’s Arena Legends (PS5) Avete dunque ancora una settimana circa di tempo per riscattare i...

Advertising

spaziogames : Ecco le novità di #PlayStationPlus per agosto - GamingTalker : PS Plus, annunciati i giochi gratis per PS4 e PS5 di agosto 2021 - AdrianaMarello : Non importa quello che possediamo ma il modo in cui sappiamo apprezzarlo. Cruciverba gratis Italiano — Giochi retro… - GamingTalker : Xbox Games with Gold, annunciati i giochi gratis di agosto 2021 - nonsonoioseitu : @_Mdk7_ @giorgiotiretti Il primo mese di Stadia Pro è sempre gratis. E i giochi che riscatti rimangono per sempre n… -