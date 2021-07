Ginnastica, Olimpiadi Tokyo: Simone Biles rinuncia alla finale all-around! “Valuteremo per le specialità” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Simone Biles non parteciperà alla finale all-around delle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma giovedì 29 luglio (ore 12.50). La notizia era nell’aria, visto che l’icona indiscussa della Ginnastica artistica si era ritirata ieri durante la finale a squadre e aveva poi dichiarato di “avere demoni nella testa”. La statunitense sta combattendo con problemi mentali molto gravi, è in crisi evidente e ha affermato che sta “partecipando a queste Olimpiadi non per me, ma per altri”. La statunitense rinuncia dunque all’atto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021)non parteciperàall-around delledi2021, in programma giovedì 29 luglio (ore 12.50). La notizia era nell’aria, visto che l’icona indiscussa dellaartistica si era ritirata ieri durante laa squadre e aveva poi dichiarato di “avere demoni nella testa”. La statunitense sta combattendo con problemi mentali molto gravi, è in crisi evidente e ha affermato che sta “partecipando a questenon per me, ma per altri”. La statunitensedunque all’atto ...

