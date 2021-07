Ginnastica, Olimpiadi Tokyo 2021: Finale all-around, ordini di rotazione. Biles assente, Italia con Maggio e D’Amato (Di mercoledì 28 luglio 2021) Giovedì 29 luglio (ore 12.50) si disputerà la Finale all-around femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2021. All’Ariake Gymnastics Centre si assegnano le prime medaglie individuali per il settore femminile e si preannuncia grandissimo equilibrio in pedana. Simone Biles è assente a causa delle difficoltà psico-motorie che sta riscontrando, dunque si preannuncia una lotta apertissima per conquista dell’ambito scettro sul giro completo. Le statunitensi Sunisa Lee e Jade Carey (prende il posto di Biles), le russe Angelina Melnikova e Vladislava Urazova, la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Giovedì 29 luglio (ore 12.50) si disputerà laall-femminile delledi. All’Ariake Gymnastics Centre si assegnano le prime medaglie individuali per il settore femminile e si preannuncia grandissimo equilibrio in pedana. Simonea causa delle difficoltà psico-motorie che sta riscontrando, dunque si preannuncia una lotta apertissima per conquista dell’ambito scettro sul giro completo. Le statunitensi Sunisa Lee e Jade Carey (prende il posto di), le russe Angelina Melnikova e Vladislava Urazova, la ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ?????????????… - Eurosport_IT : CI AVETE FATTO SOGNARE! ?????? Solo un enorme GRAZIE alle nostre Fate! ????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - SkyTG24 : Olimpiadi 2021, chi è Vanessa Ferrari, l'atleta italiana in finale di ginnastica artistica - elecrasticheart : Non potendo vedere le Olimpiadi in semi-diretta tv causa malfunzionamento della mia tv sto vedendo su YouTube le ga… - donotdestroyme_ : RT @Dr4couis: 1979, le olimpiadi di Mosca si avvicinano, ma Elena subí un infortunio alla caviglia, così serio che i medici consigliarono… -