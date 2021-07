Ginnastica, Martina Maggio e Alice D’Amato: al ballo della Reginetta, all-around senza pensieri alle Olimpiadi (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’Italia sarà rappresentata da due ragazze al cosiddetto ballo della Reginetta, la finale all-around delle Olimpiadi di Tokyo 2021, la gara che premia la ginnasta più completa in circolazione. Quello che doveva essere il regno di Simone Biles e che invece si trasformerà gioco forza in una lotta senza confini tra una decina di atlete per il gradino più alto del podio e per le medaglie. Il tricolore sarà difeso con onore e orgoglio da Alice D’Amato e Martina Maggio. Sia chiaro: non avremo velleità di un piazzamento da urlo, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’Italia sarà rappresentata da due ragazze al cosiddetto, la finale all-delledi Tokyo 2021, la gara che premia la ginnasta più completa in circolazione. Quello che doveva essere il regno di Simone Biles e che invece si trasformerà gioco forza in una lottaconfini tra una decina di atlete per il gradino più alto del podio e per le medaglie. Il tricolore sarà difeso con onore e orgoglio da. Sia chiaro: non avremo velleità di un piazzamento da urlo, ...

