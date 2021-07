Gianpaolo Pozzo | da 35 anni alla guida dell’Udinese

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Il 28 luglio 1986diventa ufficialmente l’azionista di riferimentoCalcio. Succede a Lamberto Mazza che era rimasto al timone del club bianconero dal giugno del 1981. In realtà l’operazione compravendita, cui inizialmente vedeva interessati altri due imprenditori friulani, era iniziata due mesi prima con la mediazione di Franco Dal Cin. Ben prestosi è accorto di essere rimasto solo perché gli altri componenti della cordata fanno dietro front, forse “spaventati” dalle voci sempre più insistenti che davano l’Udinese coinvolta nello scandalo del toto nero. ...

Si celebra oggi all'Udinese uno speciale anniversario: esattamente 35 anni fa, il 28 luglio 1986,- che a maggio ha compiuto 80 anni - subentrava a Lamberto Mazza come azionista di riferimento del Club e oggi è il proprietario più longevo alla guida di un club italiano davanti a ...Il patron dell'Udineseha parlato dal ritiro di Sankt Veit: "Sono rimasto molto soddisfatto di aver trovato un gruppo molto compatto, molto affiatato e sono contento della squadra che abbiamo, dell'ambiente,...Il 28 luglio 1986 Gianpaolo Pozzo diventa ufficialmente l’azionista di riferimento dell’Udinese Calcio. Succede a Lamberto Mazza che era ...Una punta, una mezzala e un difensore. Sono i profili su cui si sta concentrando il mercato dell’Udinese. E’ questo quel qualcosa che ancora manca in rosa, come ha ribadito nei ...