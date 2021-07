Gianni Nazzaro | vita privata | biografia | carriera | chi era | moglie e figli del cantante

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 28 luglio 2021) In questo articolo vi diamo qualche informazione sullae professionale di, notoitaliano icona pop degli anni ’70. Napoletano di origine, bello e di talento,ha spesso alimentato la cronaca rosa per via della suasentimentale abbastanza vivace. Ecco cosa c’è da sapere sul suo conto. Chi erabe cause della morte Giovanni, noto come, era nato a Napoli il 27 Ottobre del 1948 ...