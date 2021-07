Gianni Nazzaro canta ‘Perdere l’amore’ | riascoltatela | oggi

(Di mercoledì 28 luglio 2021)era uno che sapevar d’amore. Lo faceva unendo la spensieratezza della canzone pop alla teatralità di quella napoletana. Lo faceva, soprattutto, con un umorismo e una semplicità quasi da outsider, per gli anni Settanta. Senza abbracciare mai la canzone politica e impegnata, ma parlando solo d’amore. Tante le volte in cui ha partecipato al Festival di Sanremo, senza mai vincere, ma conquistando il pubblico in particolare nell’83, con quello che sarebbe diventato uno dei brani più amati del suo repertorio, Mi sono innamorato di mia moglie. Una canzone d’amore quasi disperata, ma sempre con quella ironia che l’ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Nazzaro

è morto ieri sera all'età di 72 anni a Roma, al Policlinico Gemelli, dove era ricoverato per una grave malattia. Si è spento poco dopo le 19, assistito dalla compagna Nada Ovcina e dal ...sapeva che gli erano rimasti pochi giorni di vita. Il tumore ai polmoni che lo ha colpito mesi fa non gli ha lasciato scampo. Così ha scelto di compiere l'ultimo gesto d'amore per la ...Andiamo a vedere come è nato il dualismo tra Gianni Nazzaro e Massimo Ranieri. LEGGI ANCHE >>> Gianni Nazzaro, chi era il cantante e attore, età, moglie, malattia. Una canzone che porterà Massimo Rani ...Primi dettagli sulle ore di vita del cantante napoletano Gianni Nazzaro, morto 72 anni: avrebbe chiesto l'eutanasia e sposato la compagna Nada Ovcina.