Gianni Morandi | avete visto com’è diventata la figlia Marianna? Eccola oggi a 52 anni dopo il divorzio con Biagio Antonacci

Advertising

chetempochefa : “Ogni tanto penso che abbiamo avuto la fortuna di vivere un periodo bellissimo…” - Gianni Morandi - 94CAR0LINA : @arctvmis ma come l’età di gianni morandi- - arctvmis : raga?? ero convinta che bruno mars avesse l’età di gianni morandi?? invece ha l’età di mia madre?? cosa?? cazzo?? - Mikissecret : RT @Artemisia12_: Gianni Morandi - L'Allegria (Official Video) - GSinger88 : @gyn_lemon Neanche le mani di Gianni Morandi ce la farebbero ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

Corriere TV

Qui diventa addetto alle cover di cantanti già noti degli anni '60, in modo particolare imita le voci di Adriano Celentano, Bobby Solo, Giorgio Gaber e. In seguito a una partecipazione ...Il suo debutto artistico nel 1965 con le imitazioni delle voci di Bobby Solo, Adriano Celentano,. Nel 1968 si fa notare a un Disco per l'estate con il brano 'Solo noi'. Le sue canzoni ...“L'ombrellone non è solo una commedia divertente e intelligente , è anche un meraviglioso documentario sull'Italia che scopriva 'la vacanza' e su Riccione nel 1965" ...Gianni Nazzaro è morto a causa di una grave malattia: di cosa era malato l'amato artista, famoso soprattutto negli anni Settanta? La verità ...