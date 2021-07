GF Vip 6, spoiler concorrenti: Carmen Russo e Soleil Sorge probabili concorrenti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Continuano le trattative per il prossimo GF Vip 6, il programma condotto da Alfonso Signorini, che tornerà in onda in prima serata su Canale 5 dal 13 settembre. Sono molti i nomi accostati al cast, da Soleil Sorge a Carmen Russo, che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe tornare a varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia, dopo alcuni anni. GF Vip 6, ultime trattative Stando a quanto si è potuto apprendere dalle pagine di Davide Maggio, nel nuovo cast del Grande Fratello Vip, potrebbe essere presente una vecchia conoscenza del programma. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Carmen ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 28 luglio 2021) Continuano le trattative per il prossimo GF Vip 6, il programma condotto da Alfonso Signorini, che tornerà in onda in prima serata su Canale 5 dal 13 settembre. Sono molti i nomi accostati al cast, da, che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe tornare a varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia, dopo alcuni anni. GF Vip 6, ultime trattative Stando a quanto si è potuto apprendere dalle pagine di Davide Maggio, nel nuovo cast del Grande Fratello Vip, potrebbe essere presente una vecchia conoscenza del programma. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di...

Advertising

MartyRockstar : SPOILER PER LE TWITTERINE CHE TROVANO IN GIRO VIP E SI FANNO FOTO Guardate che la mascherina mica vi rovina la fot… - justatrex : Comunque dico solo una cosa, non capirò mai perche alcune persone parlino come se conoscessero i “vip” alla perfezi… - Angy_b_96 : RT @BigBangitalia_: Nella diretta che ha fatto Diego, ha detto che anche se TOP ha registrato da solo, il prodotto finale non è necessariam… - BigBangitalia_ : Nella diretta che ha fatto Diego, ha detto che anche se TOP ha registrato da solo, il prodotto finale non è necessa… -