Germania | indice GFK stabile ad agosto

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Il sentiment dei consumatori tedeschi è stabile anche se continua a mostrare un valore negativo. Sia le aspettative economiche che quelle reddituali mostrano perdite moderate, mentre la propensione all'acquisto potrebbe nuovamente aumentare leggermente. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per agosto un valore di -0,3 punti, stesso valore di luglio. Le attese degli analisti avevano indicato un miglioramento a +1 punti.

