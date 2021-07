Genovese scarcerato dopo 8 mesi: sarà spostato in una clinica per disintossicarsi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si trovava in carcere da otto mesi, ma adesso andrà ai domiciliari in una clinica per disintossicarsi, con braccialetto elettronico: così ha deciso la Procura di Milano nei confronti dell'imprenditore ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si trovava in carcere da otto, ma adesso andrà ai domiciliari in unaper, con braccialetto elettronico: così ha deciso la Procura di Milano nei confronti dell'imprenditore ...

MatteoCassol : Mio su MOW ???? Alberto Genovese scarcerato, l’avvocato Ivano Chiesa, difensore delle presunte vittime: “Sono basito.… - GrifoRampante : Genovese è stato scarcerato. Andrà ai domiciliari in una clinica per disintossicarsi - LaCamyG : Ma perché hanno scarcerato Genovese Alberto? - willycuba65 : RT @Agenzia_Ansa: E' stato scarcerato dopo oltre 8 mesi e va ai domiciliari in clinica per disintossicarsi, con braccialetto elettronico, l… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: E' stato scarcerato dopo oltre 8 mesi e va ai domiciliari in clinica per disintossicarsi, con braccialetto elettronico, l… -