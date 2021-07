Genova, la manovra in porto è maldestra. Lo yacht combina un doppio disastro: “Ma cosa fa? Complimenti!” (video) (Di mercoledì 28 luglio 2021) Una scena ripresa nei giorni scorsi al porto vecchio di Genova ha fatto rapidamente il giro del web. Il video è rimbalzato di telefono in telefono perché quello che mostra ha davvero dell’incredibile: uno yacht nelle acque del porto sbaglia completamente tempi e distanze nella manovra di attracco e finisce per schiacciare due gommoni contro la banchina per poi urtare a sua volta la passerella dopo l’improvvisa accelerata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Una scena ripresa nei giorni scorsi alvecchio diha fatto rapidamente il giro del web. Ilè rimbalzato di telefono in telefono perché quello che mostra ha davvero dell’incredibile: unonelle acque delsbaglia completamente tempi e distanze nelladi attracco e finisce per schiacciare due gommoni contro la banchina per poi urtare a sua volta la passerella dopo l’improvvisa accelerata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Genova, la manovra in porto è maldestra. Lo yacht combina un doppio disastro: “Ma cosa fa? Complimenti!” (video) - emmebyrock : Incredibile manovra al Porto Antico di Genova... - primocanale : Genova, yacht in manovra danneggia due gommoni e si ferma contro l'Isola delle Chiatte - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Gira su Whatsapp il video di uno yacht nel #PortoAntico di #Genova, che facendo manovra ha danneggiato alcuni gommoni pri… - Sergio41123031 : RT @guastatore1: #Genova Porto Antico. In una sola manovra questo yacht ha demolito 2 gommoni e si è schiantato contro una banchina di chia… -