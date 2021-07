Garofalo Health Care | closing dell’acquisizione del 99 | 5% di Domus Nova

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) –, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, ha perfezionato ilper l’acquisizione diS.p.A., proprietaria dell’Ospedale privato polispecialisticoe dell’Ospedale privato San Francesco, entrambi con sede a Ravenna e accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale. Rispetto all’annuncio dell’operazione, il 23 giugno, la partecipazione complessivamente acquisita è passata dal 51,6% al 99,5%. “La massima ...

Teleborsa

Care , società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, ha perfezionato il closing per l'...