Francia, i servizi segreti studiano gli "anti - green pass" (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il movimento anti - green pass in Francia è più eterogeneo di quello dei 'gilet gialli', ma vi sono similitudini tra i due tipi di mobilitazione contro le istituzioni, osserva una nota dei servizi di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il movimentoinè più eterogeneo di quello dei 'gilet gialli', ma vi sono similitudini tra i due tipi di mobilitazione contro le istituzioni, osserva una nota deidi ...

Advertising

PrimettaMiglior : @IlMici8 Perché, secondo me, non va messo in bollettino energia elettrica. Io farei come fanno in Francia, che infa… - vitovito63 : RT @Cappellin_R: @profgviesti @MeMeEsposito Abbiamo 5 milioni in meno di occupati nella PA della Germania e 3 milioni della Francia. Moltis… - Michele97845747 : RT @Cappellin_R: @profgviesti @MeMeEsposito Abbiamo 5 milioni in meno di occupati nella PA della Germania e 3 milioni della Francia. Moltis… - AvinoLoredana : @borghi_claudio @rockapasso In Francia tutti i poteri sono nelle mani di Macron, esecutivo, legislativo, giudiziari… - Marc852835993 : RT @liliaragnar: #Francia Sindaci e parlamentari in piazza anche loro Non sono preoccuparti di essere emarginati,non sono titubanti perc… -